Midagri asegura abastecimiento normal de alimentos en mercados mayoristas de Lima

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que el abastecimiento de alimentos en los mercados mayoristas de Lima se mantiene con normalidad y exhortó a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales para evitar la especulación.

Según los reportes oficiales, este martes ingresaron 10 996 toneladas de productos de primera necesidad al Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) y al Mercado Mayorista de Frutas N.° 2 de La Victoria. En el GMML se registró el ingreso de 8 488 toneladas de legumbres, hortalizas y tubérculos, cifra superior en 5.2 % respecto al promedio de los últimos cuatro martes. Asimismo, se reportaron 2 379 toneladas de papa y sus variedades.

PRECIOS

Entre los precios mayoristas destacados de la jornada figuran la zanahoria a S/ 0.79 por kilogramo, el limón en bolsa a S/ 1.28, la papa Yungay a S/ 1.38, la cebolla cabeza roja a S/ 1.60, el olluco largo a S/ 2.25 y el choclo tipo Cusco a S/ 3.27, entre otros productos.

En tanto, el Mercado Mayorista de Frutas N.° 2 de La Victoria registró el ingreso de 2 508 toneladas. Las principales ofertas incluyeron sandía a S/ 0.83 por kilogramo, melón coquito a S/ 1.17, plátano bizcocho a S/ 1.36, naranja valencia a S/ 1.59, papaya a S/ 2.15 y piña golden a S/ 2.30.

El Midagri también indicó que la oferta de pollo fue suficiente para atender la demanda. El pollo vivo al por mayor se comercializó a un precio promedio de S/ 7.80 por kilogramo, mientras que el huevo se ofreció a S/ 5.78 por kilogramo.

La cartera precisó que, hasta la fecha, no se ha registrado un impacto significativo en el abastecimiento debido a las recientes dificultades en el transporte ocasionadas por huaicos, ya que los productos continúan llegando desde diversos valles del país.