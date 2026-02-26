Locales

Hace una hora

Midagri asegura abastecimiento normal de alimentos en mercados mayoristas de Lima

Según reportes oficiales, hoy ingresaron casi 11 mil toneladas de productos de primera necesidad.

Midagri asegura abastecimiento normal de alimentos en mercados mayoristas de Lima

Según reportes oficiales, hoy ingresaron casi 11 mil toneladas de productos de primera necesidad.




El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que el abastecimiento de alimentos en los mercados mayoristas de Lima se mantiene con normalidad y exhortó a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales para evitar la especulación.

Según los reportes oficiales, este martes ingresaron 10 996 toneladas de productos de primera necesidad al Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) y al Mercado Mayorista de Frutas N.° 2 de La Victoria. En el GMML se registró el ingreso de 8 488 toneladas de legumbres, hortalizas y tubérculos, cifra superior en 5.2 % respecto al promedio de los últimos cuatro martes. Asimismo, se reportaron 2 379 toneladas de papa y sus variedades.

PRECIOS

Entre los precios mayoristas destacados de la jornada figuran la zanahoria a S/ 0.79 por kilogramo, el limón en bolsa a S/ 1.28, la papa Yungay a S/ 1.38, la cebolla cabeza roja a S/ 1.60, el olluco largo a S/ 2.25 y el choclo tipo Cusco a S/ 3.27, entre otros productos.

En tanto, el Mercado Mayorista de Frutas N.° 2 de La Victoria registró el ingreso de 2 508 toneladas. Las principales ofertas incluyeron sandía a S/ 0.83 por kilogramo, melón coquito a S/ 1.17, plátano bizcocho a S/ 1.36, naranja valencia a S/ 1.59, papaya a S/ 2.15 y piña golden a S/ 2.30.

El Midagri también indicó que la oferta de pollo fue suficiente para atender la demanda. El pollo vivo al por mayor se comercializó a un precio promedio de S/ 7.80 por kilogramo, mientras que el huevo se ofreció a S/ 5.78 por kilogramo.

La cartera precisó que, hasta la fecha, no se ha registrado un impacto significativo en el abastecimiento debido a las recientes dificultades en el transporte ocasionadas por huaicos, ya que los productos continúan llegando desde diversos valles del país.


Temas Relacionados: FrutasLimaMercadosMidagriProductos

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO