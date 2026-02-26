Cae presunta banda dedicada al "doxeo": obtenían datos sensibles para extorsionar

A pocas semanas del inicio del año escolar, las autoridades advierten que los extorsionadores han vuelto a poner en la mira a las instituciones educativas. En ese contexto, la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional logró la captura de tres presuntos integrantes de una banda criminal dedicada al denominado “doxeo”, práctica consistente en la obtención y uso ilegal de información sensible de las víctimas.

MODALIDAD DELICTIVA

El coronel Holger Obando, jefe de la unidad especializada, explicó que esta modalidad delictiva implica recolectar y procesar datos personales, laborales y financieros sin autorización. Según detalló, los delincuentes acceden a información de familiares, cuentas bancarias y contenido en redes sociales, con el objetivo de elaborar amenazas más creíbles y generar temor.

De acuerdo con la investigación, la última víctima habría sido un colegio privado vinculado a una comunidad religiosa. Administradores y docentes comenzaron a recibir mensajes intimidatorios en los que se exigía la transferencia de dinero, acompañados de referencias a hechos y datos personales para reforzar la presión.

La Policía sostiene que el uso de información sensible cumple tres propósitos dentro de la extorsión: hacer creer a la víctima que los criminales conocen todos sus movimientos, generar zozobra y alarma, y finalmente forzar el pago exigido. No obstante, en este caso, la entrega del dinero no se concretó.

Durante el operativo, los detenidos negaron su participación en los hechos. Sin embargo, las diligencias preliminares apuntan a que los intervenidos serían presuntos hackers que comercializaban la información obtenida a distintas organizaciones criminales. Asimismo, se informó que la mujer capturada habría actuado como presunta prestacuenta.

Los investigados fueron trasladados a la sede de la División de Investigación de Extorsiones, donde continúan las indagaciones para determinar responsabilidades y establecer la posible existencia de más víctimas.