Surco inaugura albergue municipal de mascotas 'Patrick Ospina' en homenaje a suboficial fallecido

La Municipalidad de Santiago de Surco inauguró el albergue municipal de mascotas que llevará el nombre de Patrick Ospina Orihuela, suboficial de la Policía Nacional que falleció en un acto de servicio al intentar rescatar a un perro. La ceremonia se realizó en presencia de autoridades locales, representantes de la institución policial y vecinos del distrito.

Durante el acto, el jefe de la Región Policial Lima, general Francisco Vargas Andonaire, agradeció el homenaje y destacó la acción del efectivo policial, a quien calificó como un mártir. Según señaló, el suboficial arriesgó su vida pese a las difíciles condiciones en las que se encontraba el animal. “No lo abandonó”, enfatizó al recordar el suceso.

PARQUE TAMBIÉN LLEVARÁ NOMBRE DE PATRICK

Por su parte, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, anunció que el reconocimiento no se limitará al albergue. Informó que un parque ubicado en la urbanización Sagitario también llevará el nombre de Patrick Ospina, como forma de inmortalizar su acción. La designación, precisó, se concretaría en las próximas semanas.

Tras la inauguración, las autoridades recorrieron las instalaciones del albergue “Patrick Ospina”, donde actualmente permanecen 125 perros y 32 gatos. El burgomaestre explicó que los animales rescatados reciben atención integral, que incluye esterilización, desparasitación, baño y posterior proceso de adopción. Asimismo, indicó que cientos de mascotas ya han sido entregadas a familias del distrito.

La comuna informó que quienes deseen adoptar una mascota pueden acudir al albergue, ubicado en la intersección de las avenidas Los Castillos y Belisario Suárez. En el lugar se realizan jornadas de adopción cada fin de semana.