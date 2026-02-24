Cañete: accidente en Asia deja una víctima mortal y tres heridos

El hecho ocurrió aproximadamente a las 12:20 p.m. y correspondió al despiste con volcadura de un vehículo que prestaba servicio de transporte público.

Un trágico accidente de tránsito se registró este martes al mediodía en el kilómetro 100 de la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Asia, en la provincia de Cañete, región Lima. El siniestro dejó como saldo una persona fallecida y tres heridos.

De acuerdo con información proporcionada a RPP por el coronel PNP Luis Silva, jefe de la Policía de Carreteras, el hecho ocurrió aproximadamente a las 12:20 p.m. y correspondió al despiste con volcadura de un vehículo que prestaba servicio de transporte público y se desplazaba de sur a norte. Como consecuencia del accidente, perdió la vida Sheila Viviana Obregón Quiñones, de 37 años.

El cuerpo de la víctima permaneció en el lugar a la espera del representante del Ministerio Público para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver. En tanto, tres personas —dos varones y una mujer— resultaron heridas y fueron trasladadas a la clínica San Pablo, donde reciben atención médica.

CONDUCTOR DETENIDO

La Policía informó que el conductor de uno de los vehículos involucrados, identificado como Jonathan Franklin, fue detenido por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. El intervenido se encuentra bajo observación médica en la clínica Juan Pablo.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía de Carreteras, bomberos y personal de Serenazgo de Asia para atender la emergencia. Según precisó la autoridad policial, el tránsito vehicular no fue interrumpido y la circulación se desarrolla con normalidad.