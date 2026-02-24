Ola de calor golpea Lima: temperaturas llegan a 33° en varios distritos

El Senamhi reportó temperaturas superiores a los 30 °C en distritos de Lima norte, este y zonas céntricas, con sensación térmica que alcanzó hasta los 36 °C.

La ciudad de Lima atraviesa una de sus jornadas más calurosas del año; según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), muchos distritos alejados del mar registran temperaturas altas que superan los 30 °.

Los especialistas aseguran que estas condiciones se deben al calentamiento de la superficie del mar y el ligero debilitamiento de los vientos del sur; estos factores realizan un incremento de la temperatura del aire que afecta principalmente a zonas alejadas del litoral.

DISTRITOS CON MAYOR TEMPERATURA

Según lo difundido por el Senamhi, distintos distritos de Lima fueron afectados por una intensa ola de calor, registrándose al mediodía de este martes temperaturas del aire superiores a los 30 °C, generando así malestar en la población.

Asimismo, la especialista de Senamhi Angie Flores señaló que estas altas temperaturas también han sido registradas en los distritos de Lima Norte y Lima Este, que particularmente son los más alejados del mar.

En ese sentido, Carabayllo, San Juan de Lurigancho y Santa Anita reportaron temperaturas de 32 °C, San Martín de Porres 31 °C. De igual forma, en distritos céntricos como Jesús María y San Borja se notificaron temperaturas del aire de 31 °C y 33 °C, respectivamente.

SENSACIÓN TÉRMICA DE 36°C

Por otro lado, también informó los niveles de sensación térmica alcanzados en algunos distritos de la capital, un factor determinante para que el cuerpo humano perciba el calor con mayor intensidad, generando bochorno y una mayor sensación de aumento de temperatura.

Uno de los distritos que más sensación térmica registró fue San Borja con 36 °C, seguido de La Molina con 35 °C, Carabayllo y Jesús María con 34 °C y Lurigancho-Chosica con 30°C.