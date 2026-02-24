¡Preste atención! Tercer bloqueo masivo dejará fuera de servicio a 100 mil celulares

Osiptel ejecutará una nueva medida para retirar equipos con IMEI adulterado o no registrados en la lista blanca del Renteseg, como parte de la lucha contra la inseguridad.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) anunció que este martes 24 de febrero del 2026 se iniciará el tercer bloqueo masivo de celulares en lo que va del año, medida que sacará de la red a 100 mil equipos móviles a nivel nacional. Con esta acción, se busca alcanzar los 300 mil dispositivos bloqueados durante los primeros meses del 2026 como parte de la estrategia contra la delincuencia.

Según detalló la entidad, los equipos afectados no figuran en la Lista Blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y están asociados a usuarios con historial negativo, principalmente por el uso reiterado de celulares con IMEI adulterados o clonados. Las operadoras ya recibieron la orden y deberán comunicar el bloqueo a los abonados mediante mensajes de texto con hasta dos días hábiles de anticipación.

Este nuevo operativo se suma a los realizados el 26 de enero y el 17 de febrero, reforzando el control sobre dispositivos de procedencia dudosa. El regulador indicó que la finalidad es reducir el mercado ilegal de celulares y desincentivar el robo de equipos móviles, uno de los delitos más frecuentes en el país.

ATENCIÓN USUARIOS

En caso de recibir una notificación o si el equipo resulta bloqueado por error, los usuarios pueden regularizar su situación. Si el celular fue comprado en Perú, deben exigir al vendedor que lo registre en la lista blanca. Si fue adquirido en el extranjero para uso personal, deberán acudir a su operadora para validar que el IMEI físico coincida con el lógico y firmar una declaración jurada.