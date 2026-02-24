EsSalud: psicóloga de 29 años recibe prótesis de cadera en exitosa cirugía realizada en el hospital Sabogal

En el marco de la Maratón Quirúrgica Nacional, una joven asegurada de 29 años recupera la esperanza de volver a moverse sin dolor tras ser sometida a una exitosa cirugía de reemplazo total de cadera en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del EsSalud.

Se trata de Darián Rosmargo Doimontes, psicóloga de nacionalidad venezolana, quien reside desde hace siete años en Bellavista, Callao, y trabaja como visitadora médica. La joven padecía una displasia congénita de cadera derecha, condición que limitaba severamente su movilidad y la obligó a abandonar actividades que formaban parte de su vida diaria, como hacer deporte al aire libre, correr, ir al gimnasio y bailar salsa.

El doctor Alfonso Lazo Dávila, médico asistente del Servicio de Traumatología del Hospital Sabogal, explicó que la paciente presentaba múltiples cirugías previas desde la infancia y que, debido al aumento progresivo del dolor durante el último año, fue necesario realizar un reemplazo total de cadera mediante la colocación de una prótesis de titanio.

“Fue un procedimiento complejo porque primero tuvimos que reconstruir el acetábulo, estructura que no se desarrolló adecuadamente desde la infancia. Se realizó un tallado óseo para permitir la correcta adaptación de la prótesis, la cual había sido previamente diseñada y planificada”, detalló el especialista.

Una vez culminado ese proceso, se completó la intervención asegurando su fijación en el techo acetabular, con el objetivo de garantizar una durabilidad de entre 20 y 25 años.

Adecuada movilidad

El doctor Lazo informó que la paciente se encuentra estable tras una cirugía que duró aproximadamente dos horas y media. Precisó que el dolor está controlado, presenta una adecuada movilidad y no registra lesiones vasculares ni nerviosas, por lo que su recuperación será pronta.

Muy emocionada, la paciente agradeció al equipo multidisciplinario que lleva a cabo la maratón quirúrgica del Hospital Sabogal, destacando que la intervención cambió su vida. “Hoy puedo darle gracias a Dios y al equipo médico por su excelente trato. Antes de la cirugía no podía realizar mis actividades con normalidad, incluso dejé mi deporte y no podía caminar por mucho tiempo. Ahora, con la prótesis colocada, sé que podré retomar mi vida con total normalidad”, expresó Darián.

Intervenciones como la de Darián se enmarcan también en el incremento de la producción asistencial, uno de los principales ejes de gestión del presidente ejecutivo de EsSalud, doctor Segundo Acho Mego.