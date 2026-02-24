Incendio arrasa almacén de productos metálicos en VES: una mueblería también resultó afectada

Un voraz incendio arrasó esta mañana un almacén de productos metálicos en el distrito de Villa El Salvador (VES), una mueblería también resultó afectada. El siniestro se registró en la avenida El Sol cruce con avenida Pachacútec (Atocongo).

Una gran humareda negra se pudo apreciar a varias cuadras producto del siniestro. El Ministerio de Salud (Minsa) señaló que desplegaron dos ambulancias con especialistas para brindar atención a las personas que puedan resultar afectadas.

VECINOS PREOCUPADOS

Hasta el momento no se ha reportado ningún herido ni fallecido y se desconoce la causa del voraz incendio. Según los preocupados vecinos, este es el segundo siniestro que se produce cerca del Parque Industrial en menos una semana.

El pasado sábado 21 de febrero también se registró un incendio en el mismo sector. En esa ocasión, un puesto que vendía muebles se incendió, hasta el lugar llegaron dos cisternas y ocho unidades de bomberos para atender la emergencia.