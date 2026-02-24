¡Atención! Sensación de calor alcanzaría los 35°C esta semana en Lima

¡Preste atención! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso debido al incremento de temperatura diurna en la costa, vigente desde el lunes 23 hasta este miércoles 25 de febrero.

La ingeniera Angie Flores, especialista del Senamhi, informó a la Agencia Andina que se esperan valores entre 29°C y 32°C de temperatura del aire en Lima, con sensación térmica que podría alcanzar los 35°C, especialmente al mediodía. "Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta", advierte el aviso meteorológico.

¿Por qué la sensación térmica supera temperatura del aire?

Flores explicó que la temperatura del aire siempre es menor que la sensación térmica, ya que esta última es percibida por el cuerpo humano en función del viento, la humedad, la radiación solar e incluso la presencia o ausencia de árboles.

La especialista señaló que la cobertura nubosa presente en algunos distritos impide que el calor acumulado durante el día se disipe con normalidad, lo que provoca un aumento de la humedad en superficie y una sensación de bochorno. "El cuerpo humano transpira para regular su temperatura, pero la elevada humedad dificulta la evaporación del sudor, intensificando la sensación de calor", agregó.

Qué distritos serían los más afectados

Debido a su lejanía del mar, los distritos ubicados al norte y este de Lima presentarán una mayor sensación de calor durante este periodo. Jurisdicciones como Carabayllo, Puente Piedra y Comas, en Lima norte, así como San Juan de Lurigancho, Ate y La Molina, en la zona este, podrían registrar hasta 32°C de temperatura del aire. La sensación térmica en estas zonas alcanzaría los 35°C, especialmente en las horas centrales del día.

Recomendaciones ante altas temperaturas y radiación UV

La especialista del Senamhi recomendó a la población de Lima y Callao evitar la exposición al sol entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m., y en caso de ser necesario salir, no olvidar las medidas de protección como el uso de bloqueador solar o un gorro de ala ancha. "Cuando hay mayor sensación de calor, también se incrementa la radiación UV. Estimamos que hasta el miércoles alcanzará niveles de 11 o 12, e incluso podría superarlos", advirtió Flores.