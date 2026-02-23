Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico vía web: cómo hacer el trámite en 4 pasos

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la implementación de un servicio virtual que permite tramitar el duplicado del DNI azul y obtener el DNI electrónico (DNIe) sin necesidad de acudir a una oficina.

Dicha opción fue puesta en marcha ante la alta demanda registrada en las agencias y está dirigida a ciudadanos mayores de edad que hayan perdido su documento o hayan sido víctimas de robo. Actualmente, la página web de la entidad ya permite realizar tanto la renovación como el duplicado con emisión del DNIe.

Pasos para realizar el trámite desde casa

El proceso consta de cuatro pasos sencillos:

Realizar el pago de S/30.00 con el código 02121 a través de Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe. Descargar la aplicación DNI BioFacial en tu celular, donde elegirás la opción ‘Emisión por primera vez del DNIe’, se tomará una foto para validar su identidad y otra para actualizar la imagen del documento, siguiendo indicaciones precisas sobre iluminación, fondo y vestimenta. Ingresar al enlace habilitado en la página web de Reniec, hacer clic en ‘Empezar trámite’, aceptar los términos y condiciones, validar sus datos personales y completar la información requerida. Finalmente, deberá seleccionar el centro de atención donde recogerá su nuevo DNI, el cual tendrá una vigencia de 10 años.

Campaña especial por elecciones 2026

Reniec implementó una campaña para tramitar por primera vez el DNI electrónico con un costo de S/30 utilizando el código 02121. Esta tarifa promocional estará disponible hasta el 12 de abril de 2026, fecha de las Elecciones Generales, con el objetivo de facilitar que más ciudadanos cuenten con este documento que permite una identificación más segura y moderna.