San Borja: auto se incendió en plena avenida Javier Prado y quedó completamente calcinado

Un automóvil quedó completamente calcinado en la avenida Javier Prado, a la altura de la avenida San Luis, en el distrito de San Borja, generando alarma entre conductores y transeúntes que transitaban por la zona.

Según testigos, el vehículo se desplazaba con dirección al Centro de Lima cuando repentinamente comenzó a emanar una densa humareda, que en cuestión de minutos envolvió toda la unidad en llamas.

El conductor logró reaccionar a tiempo y descender del auto para ponerse a buen recaudo antes de que el fuego se propagara por completo, según informó RPP Noticias. Hasta el lugar de los hechos llegaron los Bomberos, quienes lograron sofocar el fuego y controlar la emergencia.

Sin heridos y liberan vía

No se reportaron personas heridas a causa del siniestro, por lo que el incidente solo dejó pérdidas materiales. En paralelo, agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para facilitar las labores de los bomberos y garantizar la seguridad de los transeúntes.

Efectivos policiales se encuentran recabando información en la zona para determinar las causas que originaron la falla mecánica. El vehículo afectado ya fue retirado de la vía con ayuda de una grúa, por lo que la avenida Javier Prado se encuentra totalmente liberada para el flujo vehicular.