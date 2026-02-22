Exitosa cirugía oncológica en el hospital Sabogal de EsSalud salva la vida de docente chalaca

Especialistas del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Seguro Social de Salud (EsSalud) salvaron la vida de una madre de 39 años, al extirparle con éxito un tumor gástrico a través de una cirugía de alta complejidad. Se trata de Mayra Céspedes Zapata, de 39 años, chalaca de nacimiento, quien a causa de esta enfermedad tuvo que dejar temporalmente lo que más le apasiona: la docencia.

Hoy, tras superar la compleja intervención quirúrgica, inicia una nueva etapa marcada por la esperanza, la fortaleza y el anhelo de volver a las aulas y reencontrarse con sus alumnos. La paciente es profesora de educación inicial, madre de tres niños y residente del distrito de Bellavista, en la Provincia Constitucional del Callao.

El doctor Héctor Medrano Samamé, cirujano asistente del Servicio de Cirugía Oncológica del Hospital Sabogal, explicó que la paciente fue diagnosticada con una tumoración gástrica, con aproximadamente tres meses de evolución. El tumor fue localizado en el páncreas y comprometía estructuras vecinas como el colon, el ángulo esplénico y el vaso.

Asimismo, señaló que esta enfermedad le ocasionaba dolor abdominal, pérdida de peso, náuseas y vómitos. Tras realizarse los exámenes de imágenes correspondientes —tomografías y endoscopía— se confirmó el diagnóstico de un tumor GIST gástrico (Tumor del Estroma Gastrointestinal).

Tumor de considerable tamaño

El especialista detalló que el tumor medía aproximadamente 18 x 15 x 7 centímetros, siendo una masa de gran tamaño ubicada detrás del estómago, lo que comprometía el vaso, el colon y el ángulo esplénico. Explicó que, debido a la complejidad del caso, se decidió realizar una resección en bloque, ya que este tratamiento quirúrgico radical no permite separar los órganos comprometidos de manera individual.

Indicó que se trató de una cirugía de alta complejidad en la que se realizó una pancreatectomía corporocaudal, además de esplenectomía y colectomía parcial del colon. Gracias a la juventud y al buen estado general de la paciente, fue posible realizar una anastomosis, procedimiento que consiste en reconectar el colon.

El resultado de Patología confirmó que se trataba de un carcinoma intraductal de páncreas y gracias a la oportuna cirugía se logró que los bordes quirúrgicos quedaran libres de enfermedad, lo que permitió una evolución favorable. La paciente fue dada de alta a los siete días de la intervención.

El médico precisó que la operación duró más de cuatro horas y que actualmente Mayra se encuentra en buen estado, sin fiebre, con adecuada cicatrización de la herida operatoria y siguiendo una alimentación balanceada.

Agradecimiento sincero

La paciente, muy emocionada, agradeció profundamente al equipo médico que participó en su atención. “Hoy puedo darle gracias a Dios; me siento nuevamente la misma Mayra de antes. He retomado mis actividades diarias porque extrañaba mucho a mis niños. Lo que más me apasiona de mi profesión es atender y enseñar”, señaló.

“De verdad, estoy muy contenta y sé que tengo mucho futuro por delante. Estoy agradecida con todo el cuerpo médico del Hospital Sabogal por el trato humano y profesional que recibí”, expresó Mayra.

