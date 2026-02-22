EsSalud: sexto operativo de donación de órganos salva a tres personas y mejora calidad de vida de otras dos

Gracias a un nuevo acto de amor y generosidad de una familia donante y en el marco de su campaña “Un SÍ que da vida: Familias que donan, vidas que renacen”, el Seguro Social de Salud (EsSalud) realizó en el Hospital II Lima Norte Callao “Luis Negreiros Vega” el sexto operativo de donación y trasplante de órganos y tejidos en lo que va del año, que permite salvar a tres personas y mejorar la calidad de vida de otras dos. En este operativo se logró la donación de hígado, riñones y córneas.

Se trató de la primera ablación de órganos llevada a cabo en dicho hospital de EsSalud, lo cual constituye un hito histórico para nosocomio, fortaleciendo su capacidad resolutiva y consolidando el compromiso de la Red Prestacional Sabogal con la donación y el trasplante de órganos y tejidos.

“Cada donación es una historia de humanidad. En medio del dolor, una familia transforma su pérdida en vida para otros. Este gesto nos recuerda que la donación de órganos y tejidos no solo salva vidas, también une, trasciende y deja huella. En EsSalud valoramos mucho todo ello y contribuimos con la alta capacidad resolutiva de nuestros médicos a multiplicar la vida que los donantes brindan”, sostiene el presidente ejecutivo de la institución, doctor Segundo Acho.

Voluntad que brinda esperanza

En tanto, la gerente de Procura y Trasplante de EsSalud, la doctora Mary Díaz Gálvez, destacó que hablar de la donación en familia es un acto de solidaridad máximo. “Cuando una familia conoce la voluntad de su ser querido, puede transformar el dolor en esperanza y permitir que la vida continúe en otros. Cada donante es un héroe que vive en quienes reciben una nueva oportunidad”, reflexiona la especialista.

Desde EsSalud se hace un llamado a la población a conversar en familia sobre la decisión de donar, porque una decisión informada puede salvar muchas vidas. A la fecha, EsSalud registra 44 trasplantes realizados en lo que va del año, gracias a la decisión solidaria de familias donantes que, en medio del dolor, eligieron decir “sí” a la vida.