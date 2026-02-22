Locales

Carmen de la Legua: balacera deja seis heridos de consideración, entre ellos un niño de cuatro años

Según informaron los vecinos, fueron baleados desde una combi blanca con lunas oscuras; los trasladaron al hospital San José.

Un tiroteo registrado en el cruce de las avenidas José Gálvez y Julio C. Tello, en el distrito de  Carmen de la Legua, en el Callao, dejó seis heridos, entre ellos un menor de cuatro años.

Vecinos declararon que el ataque, ocurrido la tarde de ayer, fue contra un grupo de hombres que se encontraban reunidos en la referida intersección, conversando animadamente y bebido licor.

HOSPITAL SAN JOSÉ

Fueron baleados desde una combi blanca con lunas oscuras; las víctimas presentan heridas de consideración en distintas partes del cuerpo. Los llevaron al hospital San José del Callao.

Peritos de criminalística de la Policía Nacional realizaron diligencias en el lugar para identificar a los atacantes. Trascendió que las cámaras de seguridad brindaron importante información.


