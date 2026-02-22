SJL: propietario de discotecas fue asesinado a balazos en la puerta de uno de sus negocios

Esta madrugada, un empresario fue asesinado a balazos en la entrada de una de sus discotecas, Terraclub, ubicada en el jirón Wiracocha, en San Juan de Lurigancho (SJL). Fue identificado como Ronald Sotelo de 49 años.

Trabajadores de la discoteca señalaron que su jefe era extorsionado desde hace meses y que los delincuentes permanentemente aumentaban el valor de los cupos, por lo que el empresario decidió ya no seguir pagando.

FEROCIDAD DEL ATAQUE

Hasta el lugar del crimen llegaron peritos de Criminalística quienes establecieron un perímetro para realizar las pesquisas, hallaron al menos trece casquillos de bala, lo que revela la ferocidad del ataque criminal.

Por orden del representante del Ministerio Público, el cuerpo de la víctima fue retirado del lugar y derivado a la Mogue Central de Lima para las investigaciones correspondientes. Vecinos piden más seguridad en la zona.