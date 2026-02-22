Municipio de Lima pide al presidente Balcázar restablecer el estado de emergencia en la capital

En un amplio comunicado, la Municipalidad Metropolitana de Lima solicitó al presidente interino José Balcázar Zelada, disponer con carácter de urgencia la restitución del estado de emergencia en la capital.

En el documento, la comuna reconoce que la medida "no es la única solución" al problema de la delincuencia que afecta a la ciudad, pero es una herramienta para un mejor control de la crisis de inseguridad.

Como se recuerda, el 18 de enero pasado, el Ejecutivo prorrogó por última vez el estado de emergencia en Lima y Callao para hacer frente a la criminalidad. La medida iniciaba el 20 de enero y culminaba 19 de febrero.

“ZAR” CONTRA LA CRIMINALIDAD

Hace unos días, el burgomaestre metropolitano, Renzo Reggiardo, solicitó al jefe de Estado interino a colocar la lucha frontal contra la criminalidad, que es un clamor ciudadano, como eje central de su agenda.

Asimismo, reiteró su propuesta de crear una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, liderada por un “zar” o una autoridad del más alto nivel, que articule a todos los sectores del Estado para enfrentar este problema.