Hospital Almenara de EsSalud presenta ‘botiquín de hidratación’ para proteger a niños del calor del verano

Con el aumento de la actividad física por las vacaciones de verano, el consumo de bebidas energizantes entre niños y jóvenes se ha incrementado bajo la falsa creencia de que son necesarias para mejorar el rendimiento. Ante esta situación la Unidad de Nutrición del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, del Seguro Social de Salud (EsSalud), presenta y recomienda a los pacientes asegurados seis alternativas saludables de aguas frutadas y batidos nutritivos en base a recetas caseras, en lo que bien puede ser considerado un ‘botiquín de hidratación’ para verano.



La nutricionista Verónica Poccomo Olivera, de la mencionada unidad, informa que las alternativas de bebidas de alta densidad nutricional que proponen son las siguientes: Orange Fresh, que es un potente antioxidante a base de maracuyá, naranja y cúrcuma (rica en vitamina C); Recarga Tropical, hidratación reforzada con agua de Jamaica, agua de coco, fresa y sandía; y Hydra Max, bebida verde con pepino y limón que revitaliza células y tejidos de la piel.



También han creado y recomiendan Energía de Mañana, a base de cereales y frutas para un inicio de jornada activo, ideal para compensar el gasto físico en niños de manera natural; Red Power, concentrado de frutos rojos para mejorar la resistencia; Batido Strong, a base de frutos secos y avena para una nutrición completa.



Según la nutricionista, las bebidas comerciales basan su efecto en una mezcla de azúcares refinados y cafeína sintética. Explica que, si bien ofrecen un estímulo rápido, este es de corta duración y tiene efectos secundarios preocupantes en el organismo.



"El consumo frecuente de estos productos en niños y adolescentes se asocia a nerviosismo, palpitaciones, irritabilidad y alteraciones del sueño; además, la cafeína disfraza la fatiga real, lo que puede llevar a un sobreesfuerzo peligroso y a la deshidratación durante el deporte", refiere.



Energía natural

Informa que la energía debe provenir de fuentes naturales como las frutas, que permitan una liberación progresiva y sostenida de vitalidad. A diferencia de las bebidas comerciales que son "calorías vacías", las opciones naturales aportan vitaminas, antioxidantes e hidratación real.



"Las bebidas naturales obtienen su efecto de los azúcares de las frutas y cereales, por ello son además la opción saludable, siempre que se consuman como parte de una merienda y no como sustituto del agua durante el ejercicio", precisó la nutricionista.



Estas alternativas de hidratación y energía naturales se enmarcan en el trabajo preventivo que despliega EsSalud en favor de la población asegurada, explicó el presidente ejecutivo de EsSalud, doctor Segundo Acho Mego.