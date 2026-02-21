Policía Nacional confirma muerte de agente que enfrentó caudal del río Rímac para salvar a perrito

Foto RPP

Esta tarde, la Policía Nacional informó del fallecimiento del suboficial Patrick Ospina, quien desapareció ayer, viernes 20 de febrero, tras ser arrastrado por las aguas del río Rímac, al que ingresó para salvar a un perrito atrapado en un islote.

En un comunicado, la institución expresó “su más hondo pesar por el fallecimiento del suboficial” quien perdió la vida tratando de ayudar a una mascota. El valeroso agente también era miembro del Cuerpo General de Bomberos.

Como se recuerda, el viernes por la mañana, el agente fue arrastrado por el caudal del río Rímac, tras ingresar a rescatar a un perrito que estaba atrapado en un islote del ‘Hablador’, a la altura del puente Rayito del Sol, en el Cercado de Lima.

APARECIÓ EN EL CALLAO

Tras una intensa búsqueda, las s brigadas de rescate encontraron y recuperaron el cuerpo del suboficial Ospina Orihuela en la desembocadura del río Rímac, a la altura del litoral del Callao, confirmó el Ministerio del Interior.

El cadáver llegó hasta una zona de la playa que no es de acceso público tras recorrer varios kilómetros arrastrado por el caudal, pasando por los sectores de Gambetta y la Base Naval.