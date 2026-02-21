Capturan a dos presuntos extorsionadores en Comas: preparaban atentado contra colectiveros

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos presuntos extorsionadores en la avenida 3 de Octubre, en Comas. Los sujetos planeaban atentar contra los colectiveros de la zona de José Olaya, a quienes mantienen permanentemente amenazados.

Ellos fueron identificados como Jesús P. (18) y Auler I. (20), ambos de nacionalidad venezolana. trascendió que los capturaron en flagrancia, cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta cerca de la vivienda de un dirigente de los colectiveros.

ARMA ROBADA

Durante la intervención, los efectivos hallaron en poder de los detenidos una pistola abastecida con 12 municiones, un teléfono celular, documentos y una tarjeta bancaria. El arma había sido reportada como robada en enero de este 2026 por un policía.

Uno de los detenidos habría confesado que fue contratado para realizar un ataque extorsivo contra un transportista a cambio de S/ 1 500. Ambos son indagados por los presuntos delitos de extorsión, tentativa de homicidio, banda criminal y tenencia ilegal de armas.