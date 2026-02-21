Petroperú: Directorio nombró a Gustavo Villa Mora como nuevo gerente general

Mediante un breve comunicado, el Directorio de Petroperú informó que designó al ingeniero Gustavo Adolfo Villa Mora como nuevo gerente general de la empresa estatal, cargo que asumirá a partir del 21 de febrero de 2026.

Villa Mora es ingeniero petroquímico por la Universidad Nacional de Ingeniería y cuenta con un MBA por Esan, con mención en Gestión en Energía. Realizó el Programa de Alta Especialización en Finanzas en Esan y estudios en Gestión de Proyectos en la Universidad de Piura.

PLENA CONFIANZA

Petroperú destacó que el nuevo gerente general cuenta con cerca de 20 años de experiencia en el sector hidrocarburos, con trayectoria en las áreas de operaciones y ejecución de proyectos. Dentro de la empresa se ha desempeñado en distintas gerencias.

Finalmente, el Directorio de la entidad estatal expresó su plena confianza en el liderazgo del señor Villa Mora para impulsar el programa de reactivación y desarrollo empresarial que la compañía viene ejecutando.