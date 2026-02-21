Incendio consumió casa en Surco: en el lugar se almacenaba gran cantidad de material de reciclaje

Esta madrugada, un incendio de grandes proporciones consumió una casa, ubicada en la calle 9 de Diciembre, en Surco. En el lugar se almacenaba abundante material reciclable, lo que facilitó que las llamas se propagaran por la vivienda.

La emergencia fue atendida por cinco unidades de los bomberos, se reportó aproximadamente a las 2:20 a. m. El personal de emergencia trabajó hasta el amanecer para sofocar el incendio, evitando que se propagara a inmuebles aledaños.

VIVIENDAS ALEDAÑAS

El brigadier Jorge Vega, de la Compañía de Bomberos de Surco, informó que dentro de la vivienda se encontró abundante material reciclable, por lo que se presume que el inmueble era utilizado como almacén, informa RPP.

Tras finalizar la labor de los bomberos, las autoridades iniciaron las indagaciones para conocer las causas del siniestro. No se reportaron heridos ni fallecidos. Los vecinos solicitaron al municipio erradicar el almacén de reciclaje.