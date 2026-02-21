Elecciones 2026: JNE solicita presupuesto adicional para reforzar acciones de fiscalización

Para garantizar una adecuada fiscalización y un eficiente trabajo logístico en los comicios generales del próximo 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó al Estado un presupuesto adicional de S/ 1736 millones.

La gerenta general de la entidad, Gina Salazar, dijo que el monto será distribuido entre las tres entidades del sistema electoral. La ONPE recibirá S/ 1200 millones, el JNE solicita S/ 403 millones y el RENIEC requiere unos S/ 50 millones.

"Estas elecciones son realmente complejas, porque vamos a elegir a 36 planchas presidenciales, 38 partidos, senadores... Esa cantidad de personas demanda una mayor fiscalización", indicó en entrevista con Exitosa.

FISCALIZADORES

Señaló con el presupuesto su sector contratará a más de 45 mil fiscalizadores a nivel nacional, en procesos anteriores se requerían 20 mil, pero estos comicios tienen un mayor número de candidatos y de electores, por lo que se necesita más control.

Asimismo, refirió que en el caso de la ONPE, ahora resguardará las cédulas de votación, que antes se destruían, para ser recontadas en caso de disputa. Esto implica una logística adicional: transporte, seguridad, infraestructura tecnológica y almacenamiento.