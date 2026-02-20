Midagri: Perú supera los USD 2,400 millones en ventas de arándanos durante el 2025

Comprometidos a seguir impulsando el potencial agroexportador del país, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que, al cierre del 2025, Perú reafirmó su liderazgo mundial en la producción y exportación de arándanos frescos, alcanzando ventas por USD 2,457 millones, un 8.2% más que las cifras logradas en el 2024.

El dinamismo de esta cadena productiva también se reflejó en el volumen exportado: 373,514 toneladas, un incremento de 14.6% frente al año anterior. Los arándanos peruanos continúan conquistando los mercados más exigentes del mundo como Estados Unidos, el principal destino, seguido de Países Bajos, China y mercados emergentes de alto potencial como Taiwán, India y Colombia.

MAYORES OPORTUNIDADES

“Como Gobierno es importante seguir generando mayores oportunidades comerciales para nuestros productos agropecuarios peruanos. Desde el MIDAGRI seguiremos impulsando esta cadena productiva, con el respaldo fitosanitario del SENASA”, manifestó el ministro Vladimir Cuno.

El éxito del Perú en materia de exportaciones de arándanos es el resultado de una combinación de diversos factores, como las condiciones climáticas favorables, innovación genética, sanidad agraria, apertura de mercados, infraestructura moderna; así como la estacionalidad de la producción que ha permitido aprovechar vacíos de oferta en otras naciones.

PRODUCTORA DE ARÁNDANOS

Las principales regiones productoras de arándanos, están en La Libertad, Lambayeque e Ica, y con un crecimiento emergente en Lima, Áncash y Piura.

El rápido crecimiento de Perú, en materia de producción y exportación de arándanos, se ha dado en los últimos años, pasando de exportar 10,2 mil toneladas en el año 2015 a superar los envíos de 373,5 mil toneladas a finales del año 2025. Un crecimiento promedio anual de 43.3%.

Es importante resaltar que, las exportaciones de arándanos han representado el 16,4% del total valor FOB exportado; cifra muy significativa que muestra el gran salto que ha dado este producto hasta ubicarse como el más importante producto de agroexportación peruana y el principal país proveedor de este fruto en el mundo.

ACUERDOS COMERCIALES

Sin duda, la vigencia de los acuerdos de libre comercio que el Perú ha suscrito con los más grandes mercados de arándanos, representó para nuestro país un impulso en el fortalecimiento de su competitividad, lo cual ha sido clave para consolidar sus relaciones, al reducir aranceles y agilizar trámites fitosanitarios.

La demanda de arándanos en los mercados internacionales ha seguido en alza. Por ejemplo, las importaciones mundiales de arándanos pasaron de 560 mil toneladas en el año 2018 a 1,032 millones de toneladas en 2024, a una tasa de crecimiento promedio anual de 10.7%. Los Estados Unidos encabeza la lista de compradores, concentrando en 2024 el 33,9 % del total, equivalente a 349,5 mil toneladas. Le siguen los Países Bajos con el 11,6 % y Alemania con el 8,0 %.