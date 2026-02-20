Observatorio Oncológico: Existe sesgo discriminatorio en tratamiento de cáncer de mama

El sistema público de salud del Perú ejerce actualmente un sesgo discriminatorio en perjuicio de un importante grupo de pacientes con cáncer de mama, advirtió el Observatorio de Por un Perú Sin Cáncer, la primera plataforma digital que centraliza y actualiza información nacional sobre la enfermedad oncológica en un sólo espacio, y que permitirá tomar mejores decisiones para enfrentar el cáncer en nuestro país.

“Si bien algunos tipos de cáncer de mama en estadios temprano cuentan con tratamientos aprobados por el Estado, el subtipo Luminal HR+/HER2- representa el 10% del total de los casos con alto riesgo de recaída, sigue sin contar con tratamiento aprobado, por parte del estado”, señaló Gianina Orellana, Presidenta de Por Un Perú Sin Cáncer.

EL CÁNCER DE MAMA CONTINÚA SIENDO UNO DE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE SALUD PÚBLICA EN EL PAÍS

En ese contexto, el Observatorio de Por Un Perú Sin Cáncer presentó un análisis sobre el acceso a terapias oncológicas para cáncer de mama, revelando que durante el 2025 sólo se aprobaron dos tecnologías sanitarias para esta enfermedad en el sistema público.

“En el Perú los datos existen, pero están dispersos, incompletos o son difíciles de usar para la toma de decisiones y sin información clara, no se puede planificar para salvar más vidas. Este observatorio ordena, integra y convierte esa información en evidencia útil para mejorar políticas públicas, orientar la inversión estatal y cerrar brechas de atención”, acotó Gianina Orellana.

Las tecnologías aprobadas corresponden a Ribociclib + inhibidor de aromatasa, indicada para cáncer de mama HR+/HER2- en estadio metastásico, y Pembrolizumab + quimioterapia, para cáncer de mama triple negativo en estadios tempranos. Sin embargo, el informe advierte que para cáncer de mama temprano en el subtipo luminal HR+/HER2-, que representa el 52.4% de los casos en el Perú, no cuenta actualmente con una terapia innovadora aprobada, pese a ser el de mayor incidencia en el país.

ACCESO A TRATAMIENTO

En la práctica actual, el acceso a tratamiento depende directamente del subtipo biológico del cáncer de mama diagnosticado. Esto implica que la posibilidad de contar con una alternativa terapéutica cubierta por el sistema público varía según si el tumor es HR+/HER2-, HER2+ o triple negativo, generando diferencias significativas en las opciones disponibles para las pacientes.

“En los últimos tres años hemos solicitado la incorporación de abemaciclib para mujeres con cáncer de mama temprano HR+/HER2- y alto riesgo de recaída, pero RENETSA lo ha rechazado en tres oportunidades”, acotó Gianina Orellana, presidenta de Por un Perú Sin Cáncer. “Cada vez que se niega esta opción, no se está rechazando solo un medicamento: se le está cerrando una puerta a mujeres que luchan por vivir, a madres que quieren ver crecer a sus hijos y a familias que esperan una oportunidad real para no volver a enfrentar la enfermedad”.

ALTO RIESGO

El análisis del Observatorio también señala que, entre 2023 y 2024, sólo el 30% de las 55 evaluaciones de tecnologías oncológicas realizadas obtuvieron recomendación favorable. Asimismo, varias terapias avaladas por agencias regulatorias internacionales como la FDA (por sus siglas en inglés Food and Drug Administration y en español es Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) y la EMA (por sus siglas es European Medicines Agency y en español es Agencia Europea de Medicamentos) han recibido evaluaciones desfavorables en el país.

“El cáncer de mama no puede seguir esperando. Estamos hablando del subtipo más frecuente en el Perú y, aun así, las pacientes con alto riesgo de recaída en estadio temprano no tienen acceso a terapias innovadoras que en otros países forman parte del estándar de tratamiento. Esto impacta directamente en la posibilidad de reducir recurrencias y en la calidad de vida de miles de mujeres”, acotó Gianina Orellana.

TECNOLOGÍA SANITARIA

El Observatorio también advirtió que persisten demoras significativas entre la evaluación de una tecnología sanitaria y su compra efectiva por parte del Estado, lo que retrasa el acceso real a tratamientos incluso cuando estos reciben opinión favorable. Los datos están disponibles y pueden consultarse en https://observatoriodecancer.com/

Finalmente, la organización hizo un llamado a fortalecer los procesos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), garantizar la participación efectiva de especialistas y representantes de pacientes en la toma de decisiones, y asegurar que el análisis considere no solo el uso de recursos, sino también el impacto humano, social y económico de los tratamientos tempranos.