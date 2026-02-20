EMILIMA impulsa oportunidades de vivienda y negocio con subasta pública de 27 lotes

Con el objetivo de promover el desarrollo urbano y, primordialmente, facilitar el acceso a lotes saneados y con servicios básicos a más familias, tanto para la construcción de viviendas como para proyectos de negocio, la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA), con el respaldo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, lanza su segunda convocatoria para la subasta pública de terrenos.

La jornada de adjudicación comprenderá 27 predios con alto potencial para proyectos de inversión y desarrollo urbano, ubicados en distritos estratégicos de Lima Metropolitana, como Carabayllo, La Molina, Santa Rosa, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y Punta Hermosa, considerados zonas clave para el crecimiento y la expansión de la ciudad.

El proceso se desarrollará bajo la modalidad de martilleo y contempla la adjudicación de lotes con áreas que van desde los 97.5 m², ubicados en Carabayllo, hasta los 578 m² en La Molina, con precios base desde S/ 72,654.28, lo que amplía las posibilidades de inversión.

La jornada se realizará el viernes 6 de marzo de 2026 a las 10:00 a.m en el Salón Multiuso (4. ° piso) del Museo Metropolitano de Lima, ubicado en la av. 28 de Julio 800 en el Cercado de Lima.

De esta manera, cientos de familias tendrán la posibilidad de dar un paso decisivo hacia la casa propia, accediendo a terrenos formales y con proyección de desarrollo.

Los interesados podrán adquirir las bases del proceso por un costo de S/ 50.00, de manera presencial en las oficinas de la entidad municipal, ubicadas en el jirón Cusco N.° 286, Cercado de Lima, de lunes a viernes, en los horarios de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:30 p. m. o de manera virtual en la web de la entidad.

Con esta subasta, la Municipalidad de Lima a través de EMILIMA reafirma su compromiso con una gestión moderna y sostenible del suelo urbano, facilitando un acceso seguro, transparente y ordenado a terrenos destinados al desarrollo de nuevos proyectos.