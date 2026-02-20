Lince: fortalece el desarrollo infantil a través de su Cuna Municipal "Papa León XIV"

La Cuna Municipal de Lince "Papa León XIV" brinda un entorno seguro, cálido y profesional. Este servicio no solo se enfoca en el cuidado, sino también en la estimulación oportuna de los menores en una etapa decisiva de su crecimiento.

Actualmente, el recinto atiende a 23 niños y proyecta beneficiar a 30 menores hacia finales de mes. Bajo el cuidado de madres cuidadoras y especialistas, los pequeños reciben estimulación temprana, soporte nutricional y un monitoreo constante de su desarrollo físico, cognitivo y social.

Esta iniciativa impacta positivamente en la economía del hogar, promoviendo la autonomía de las familias. La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman Lara, destacó la importancia de este espacio. "Nuestra prioridad es que los padres trabajen con la seguridad de que sus hijos están bien cuidados. Esta cuna es un apoyo real y una inversión en el futuro del distrito".

El servicio está respaldado por un equipo multidisciplinario que incluye profesionales de salud, psicólogas, nutricionistas y terapeutas del lenguaje. Gracias a rutinas de psicomotricidad y actividades sensoriales, los niños han mostrado avances significativos en el desarrollo de las áreas del lenguaje, social, conductual y coordinación motora.

"La Cuna de Lince ha sido el motor del crecimiento de mi hija. En solo cinco meses, verla caminar, socializar y desenvolverse con tanta autonomía me llena de orgullo", afirmó Nelly Barbosa Tapia, beneficiaria del programa. "Como madre, ver esos avances tan rápidos te confirma que estás en el lugar correcto para su futuro", agregó.

Cabe resaltar que la Cuna Municipal, que cuenta con el acompañamiento técnico del programa Cuna Más del MIDIS, inició sus actividades en octubre de 2025. El servicio mantiene una tarifa social, facilitando el acceso a una atención de calidad.

Proceso de Postulación:

Los padres o apoderados interesados en obtener una vacante deben acercarse al local y presentar copia del DNI (con dirección en Lince), cartilla de vacunación y CRED al día, partida de nacimiento y fotos tamaño carné. Paso siguiente, el equipo de profesionales realiza las evaluaciones en lo social y salud. Finalmente, el comité evaluador determina la asignación de la vacante.