SAMU salva a bebé prematuro de 1.7 kg tras trasladarlo de la selva central a Lima

Una intervención oportuna y articulada permitió salvar la vida de un recién nacido en estado crítico que permanecía en la selva central del país. El Ministerio de Salud (Minsa) activó un puente aéreo de emergencia para trasladar al menor desde el Hospital San Martín de Pangoa, en la provincia de Satipo, hasta Lima, donde recibe atención altamente especializada.

El bebé nació el 14 de febrero con apenas 32 semanas de gestación y un peso de 1700 gramos. Presenta asfixia perinatal, atresia esofágica —una obstrucción que impide el paso de los alimentos hacia el estómago, una malformación cardíaca congénita y pie bot. Su delicado estado de salud requería atención quirúrgica inmediata en un establecimiento de alta complejidad.

Ante esta situación, el Minsa, a través del Seguro Integral de Salud (SIS) se coordinó el traslado con la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el acompañamiento de los profesionales de la salud del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), quienes garantizando un desplazamiento seguro y oportuno. La cobertura integral del paciente es financiada por el SIS.

El menor fue referido al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y recibe tratamiento especializado por parte de un equipo multidisciplinario.

Este puente aéreo reafirma el compromiso del sector Salud de garantizar atención oportuna y especializada, incluso en las zonas más alejadas del país. La articulación entre instituciones permitió acortar distancias y brindar una nueva oportunidad de vida a este pequeño paciente y tranquilidad a su familia.