PAE logra adjudicar más del 90 % de colegios para la atención de los escolares de la Costa, Sierra y Selva

En el marco del Proceso de Compras 2026, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) adjudicó, a la fecha, el 90 % de las instituciones educativas a nivel nacional, garantizando la prestación oportuna del servicio alimentario escolar desde el primer día de clases, con mayores estándares de control y vigilancia.

El 10 % restante será adjudicado en los siguientes días y así garantizamos el desayuno del año escolar 2026. Este proceso permitió un ahorro superior a 100 millones de soles, mediante la adquisición de alimentos nutritivos y de calidad a través de un mecanismo eficiente, transparente y libre de corrupción.

“Este logro representa un antes y un después en esta nueva versión del PAE. En estos meses hemos trabajando fuerte para recuperar la confianza de los padres de familia, porque para nosotros la alimentación de los niños no es un negocio. Quiero resaltar el respaldo de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría y del Ministerio Público que nos ayudarán a fiscalizar un servicio digno para nuestra población estudiantil”, sostuvo la titular del Midis, Lesly Shica.

Por primera vez, se han incorporado diversas fuentes de proteína de alta calidad, como pechuga de pollo y pescado en sus distintas variedades de conserva. Asimismo, los filtros implementados han permitido retirar del menú escolar conservas de dudosa procedencia, reforzando la seguridad alimentaria de los estudiantes.

Se garantiza que el 16 de marzo todas las niñas y niños de las instituciones educativas públicas de la costa, sierra y selva recibirán oportunamente sus alimentos en sus respectivos colegios.

Asimismo, indicó que el Programa de Alimentación Escolar brindará un servicio alimentario de calidad y complementario, con productos que cubren todos los macronutrientes (carbohidratos, grasas y proteínas) y micronutrientes (vitaminas y minerales), con el objetivo de fortalecer el rendimiento físico e intelectual de los estudiantes. Asimismo, promoverá una alimentación sostenible y con identidad, incorporando la leche como pilar nutricional y priorizando alimentos de producción local como la quinua, la cañihua y la kiwicha, impulsando la economía local y fomentando hábitos saludables.

La ministra Shica se reunió con Edgar Trejo, presidente de la Coordinapafas, quien resaltó el trabajo técnico del Midis. “Se ha demostrado el trabajo profesional y comprometido, pues, en pocos meses, se ha logrado asegurar la alimentación de nuestros niños. Se ha cumplido con el objetivo y se ha llegado a superar las expectativas”, resaltó.

En 2026, el programa atenderá a 4’187,782 niñas, niños y adolescentes de 67 055 instituciones educativas públicas en todo el país, a través de las modalidades “Listos para el Consumo” y “Comida Caliente”, garantizando alimentos seguros y preparaciones balanceadas que fortalecen la nutrición escolar.