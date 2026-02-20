Bus interprovincial impacta contra dos vehículos en Chosica: accidente dejó varios heridos

Esta madrugada, un ómnibus interprovincial impactó contra dos vehículos en la Carretera Central, a la altura del distrito Lurigancho-Chosica. El accidente dejó cuatro heridos que se encuentran fuera de peligro.

Según se conoció, los dos automóviles fueron los que se llevaron la peor parte en este accidente de tránsito, quedaron prácticamente convertidos en chatarra. Se desconocen las causas de este violento incidente.

VÍAS ALTERNAS

Trascendió que uno de los ocupantes de los autos quedó atrapado entre los fierros retorcidos de su unidad. Tras varias horas de intenso trabajo de los bomberos pudo ser rescatado, tiene heridas leves, informa RPP.

Debido al accidente, el tránsito en la Carretera Central estuvo interrumpido por varias horas, por lo que varios conductores tuvieron que tomar vías alternas para continuar con su recorrido y llegar a su destino.