ATU habilita consulta virtual para verificar movilidad escolar autorizada

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, informó que los padres de familia pueden comprobar de manera virtual si los vehículos y conductores que brindan servicio de movilidad escolar cuentan con autorización vigente. La medida busca reforzar la seguridad de los estudiantes ante el próximo inicio de clases y fomentar la contratación de servicios formales.

A través de plataformas digitales de libre acceso, los usuarios pueden consultar la situación de la unidad ingresando el número de placa. El sistema indicará si el vehículo está habilitado para operar y mostrará la vigencia correspondiente, además de los datos del titular de la autorización y la información relacionada con la Tarjeta Única de Circulación, incluyendo fechas de emisión y caducidad. De igual modo, es posible verificar la situación del conductor colocando su documento de identidad, lo que permitirá conocer si su credencial está vigente y los detalles vinculados a la modalidad del servicio.

¿Cómo confirmar que la movilidad escolar cumple con las exigencias?

Más allá de la revisión en línea, la ATU recomienda a los padres observar características básicas que deben cumplir las unidades destinadas al traslado de escolares. Entre ellas figuran la presencia de cinturones de seguridad en todos los asientos, asientos firmemente fijados a la estructura del vehículo, piso con material antideslizante y puertas con seguros especiales para niños. También debe exhibirse de forma visible el rótulo “Servicio de Estudiantes” en la parte frontal y posterior, así como una cartilla informativa en el interior con los datos del vehículo y del conductor.

Estas acciones forman parte de la campaña “Camino seguro a clases”, iniciativa con la que la ATU busca impulsar la formalización del transporte escolar y brindar herramientas de verificación a las familias. La entidad exhortó a los usuarios a utilizar estos mecanismos antes de contratar el servicio, a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para niños y adolescentes.