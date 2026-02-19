Año Escolar 2026: Minedu y la Policía Nacional reforzarán seguridad en distintos colegios de Lima

El Ministerio de Educación (Minedu) y la Policía Nacional, en el marco del Buen Inicio del Año Escolar 2026, reforzarán la seguridad en los colegios públicos con la participación de 124 agentes, quienes acompañarán, de marzo a diciembre, a escuelas de secundaria de Lima.

La estrategia prioriza los colegios ubicados en zonas donde la violencia golpea con mayor fuerza, como San Juan de Lurigancho, Comas, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, con el objetivo de garantizar un retorno a clases seguro el próximo 16 de marzo.

ZONAS CRÍTICAS

Se informó que cada policía elegido para la labor de seguridad en las escuelas, denominado promotor educativo, será asignado a una red educativa y a una comisaría para facilitar una intervención directa y coordinada con directores, docentes y autoridades policiales.

Como parte de esta estrategia, el Minedu impulsa herramientas como el Mapa de Riesgo, que permite identificar zonas críticas y tomar decisiones. Asimismo, se anunció el Botón de Pánico, un aplicativo que será instalado en el celular del director de cada colegio que ya ha sido atacado.

SEGURIDAD ESCOLAR

A ello se suma la aplicación del protocolo Escuela Segura, que refuerza la prevención y la respuesta ante situaciones de riesgo dentro y fuera de los colegios. En paralelo, el Minedu informó que 6000 colegios ya cuentan con patrullaje policial y 900 han sido capacitados en seguridad escolar.