Carabayllo: botón de emergencia ayudó a capturar en tiempo récord a asaltantes de minimarket

Según primeras informaciones, dos sujetos fueron detenidos en flagrancia tras asaltar un minimarket ubicado en la avenida Manuel Prada del asentamiento humano El Sol Naciente, en el distrito de Carabayllo. El tercer cómplice logró escapar.

Testigos revelaron que uno de los asaltantes se quedó en el exterior del local a bordo de una motocicleta, mientras que los otros dos ingresaron, redujeron a golpes a la cajera, se apoderaron del dinero de la venta del día y algunas latas de cerveza.

BOTÓN DE EMERGENCIA

La trabajadora logró activar el botón de emergencia, lo que permitió la rápida intervención de la policía, que capturó a los criminales a una cuadra del comercio. Los ladrones fueron identificados como Abraham Saavedra (22) y John Mamani (34).

A los criminales se les incautó una pistola, el dinero sustraído durante el asalto y las latas de cerveza robadas del minimarket. Fueron trasladados a la comisaría del sector donde siguen las diligencias para tratar de ubicar al tercer involucrado.