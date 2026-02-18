Gremios de Mypes piden al Congreso que elijan de forma responsable al próximo presidente

A cinco meses de concluir el actual periodo parlamentario, distintos gremios de micro y pequeñas empresas expresaron su preocupación por el escenario político que atraviesa el país. En un pronunciamiento público, señalaron que “la crisis política en la que nos encontramos” es consecuencia de “la mala actuación personal del encargado de la Presidencia”, situación que derivó en que el Congreso de la República decidiera “censurar y vacar al señor José Jerí” del cargo que ejercía de manera encargada.

Las organizaciones empresariales advirtieron que, tras la vacancia, el Parlamento se encamina a elegir a un nuevo titular de la Mesa Directiva, quien asumiría la conducción del país por sucesión constitucional. En ese contexto, indicaron que “estamos a punto de ver cómo el Congreso va a una elección, para designar a un nuevo encargado de la Presidencia del Perú”, en un proceso que consideran clave para la estabilidad institucional.

Gremios Mype piden responsabilidad en elección de nuevo titular del Congreso

Asimismo, los representantes de las Mype manifestaron inquietud ante la postulación de cuatro legisladores a la Presidencia del Congreso. “Exigimos la mayor responsabilidad y análisis de parte de los 130 congresistas al momento de votar”, remarcaron, al sostener que la decisión no solo impactará en el Legislativo, sino también en la conducción del Ejecutivo hasta el término del mandato.

Finalmente, los gremios subrayaron que la persona elegida debe ofrecer garantías democráticas y económicas. “Debe elegirse para tan importante cargo a un o una congresista que, por su experiencia, talante democrático y su evidente conducta comprometida con el desarrollo del país y el crecimiento de las Mypes, nos dé mayor estabilidad”, señalaron. Añadieron que esperan que quien asuma tenga “la firmeza de luchar contra la delincuencia y dar un impulso mayor a la recuperación económica del país”, así como asegurar “elecciones limpias” hasta el 28 de julio.