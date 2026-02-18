Youna revela que el cáncer que padece "es un tratamiento de por vida"

En una entrevista el barbero Youna, ex pareja de Samahara Lobatón, reveló que padece leucemia, una enfermedad que, según dijo, no tiene cura. El barbero compartió que, desde noviembre de 2025, se vio obligado a dejar su trabajo debido a las constantes visitas médicas. Con evidente fortaleza, Youna explicó que enfrenta una batalla incierta y difícil contra la enfermedad, centrado en su tratamiento y en mantener una actitud positiva pese al diagnóstico.

La leucemia y su tratamiento de por vida

Youna detalló en una entrevista con Magaly Medina, que la leucemia que padece tiene un progreso lento, lo que le da esperanza de vida, pero también aclaró que el tratamiento será de por vida. "Estoy tomando quimioterapia en pastilla, pero con el tiempo solo cambiará el tratamiento y la medicación", explicó.

Además, sorprendió al público al revelar que no tiene un seguro médico adecuado para cubrir los costos de su tratamiento, ya que no es ciudadano americano. A pesar de ello, destacó la existencia de organizaciones que brindan apoyo a personas con cáncer y leucemia.

Impacto en su vida laboral y personal

El barbero también habló sobre las consecuencias que su enfermedad ha tenido en su vida profesional. Debido a las hospitalizaciones y chequeos médicos, Youna fue despedido de su trabajo. "No lo dejé yo, lamentablemente mi enfermedad me hizo internarme mucho tiempo en un hospital", afirmó. A pesar de su esperanza inicial de regresar a trabajar, los peores diagnósticos le impidieron retomar su labor, dejándolo sin empleo desde su diagnóstico en noviembre de 2025.