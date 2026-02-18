ATU envía al depósito 385 vehículos con más de 30 años de antigüedad

Las intervenciones se realizaron en el marco de operativos inopinados de fiscalización ejecutados en diversas vías de Lima y Callao.

Desde el inicio del estado de emergencia, el 22 de octubre de 2025, un total de 385 vehículos con más de 30 años de antigüedad que prestaban servicio de transporte público sin autorización fueron enviados a depósitos, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

CIFRAS

Según detalló la entidad, 300 de las unidades retiradas de circulación (78%) corresponden a cústeres y combis, mientras que 85 vehículos (22%) pertenecen a automóviles, buses y minivanes. Las intervenciones se realizaron en el marco de operativos inopinados de fiscalización ejecutados en diversas vías de Lima y Callao.

Las acciones fueron desarrolladas bajo los lineamientos del Comité de Fiscalización del Transporte, liderado por el MTC e integrado por la Policía Nacional del Perú (PNP), la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Migraciones y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), entre otras instituciones.

La ATU indicó que los vehículos fueron derivados a depósitos no solo por carecer de la autorización correspondiente, sino también debido a que, en su mayoría, presentaban condiciones técnicas deficientes que representaban un riesgo para la seguridad de los pasajeros.

Durante todo el año 2025, la cifra de vehículos con más de 30 años de antigüedad enviados a depósitos alcanzó las 978 unidades, lo que representa un incremento respecto a 2024, cuando se registraron 533 casos.