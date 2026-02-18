Villa el Salvador: Municipalidad de Lima impulsa creación de jardín botánico

La Municipalidad Metropolitana de Lima impulsa la creación de un jardín botánico en Villa El Salvador con el objetivo de fortalecer la educación y la conciencia ambiental en la capital. El proyecto busca convertir este espacio en un centro dedicado a la investigación científica y la conservación de especies.

Además, se proyecta como un punto de encuentro para promover el cuidado del medio ambiente entre vecinos y estudiantes.

LEY N.° 32193

La iniciativa se sustenta en la Ley n.°32193, que declara de interés nacional la implementación de un Jardín Botánico Nacional. Esta norma fortalece el respaldo institucional a proyectos ambientales de gran alcance. En ese marco, la comuna limeña reafirma su voluntad de promover espacios verdes en favor de la ciudad.

Durante la conferencia participaron especialistas vinculados al ámbito ambiental y científico. Entre ellos estuvieron Gabriela Orihuela, asesora del Consejo Directivo de la Asociación Pro Jardín Botánico de Lima, y Miguel Bailetti, experto en biodiversidad. Ambos coincidieron en la necesidad de impulsar este proyecto para la capital.

Los expositores subrayaron que Lima requiere un espacio destinado a la conservación de especies y al estudio de la flora. Asimismo, destacaron su valor como centro de aprendizaje y sensibilización ambiental. De concretarse, el jardín botánico se convertiría en un referente para la investigación y la educación ecológica.