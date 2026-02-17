'El Monstruo': incautan armas presuntamente usadas por red vinculada a Erick Moreno Hernández

De acuerdo con información de la Policía Nacional, las intervenciones realizadas en distintos sectores de Comas, incluido Alto Perú, llevaron a la incautación de armas de corto y largo alcance.

Meses de operativos policiales en Lima Norte permitieron no solo recabar información en el marco de las investigaciones contra la organización criminal vinculada a Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”, sino también recuperar parte del armamento presuntamente utilizado por dicho grupo delictivo.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, las intervenciones realizadas en distintos sectores de Comas, incluido Alto Perú, llevaron a la incautación de armas de corto y largo alcance. Según detalló el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), este arsenal viene siendo sometido a peritajes especializados como parte de las diligencias en curso.

PRUEBAS BALÍSTICAS

Las autoridades indicaron que, mediante pruebas de identificación balística, se establecieron posibles vínculos entre algunas de las armas recuperadas y diversos hechos investigados. Entre los casos mencionados figuran el ataque contra un conductor de la empresa Consorcio Uvita en junio de 2024 y el homicidio de un ingeniero ocurrido en julio del mismo año en Comas.

La Policía precisó que cada arma de fuego deja marcas únicas en los proyectiles y casquillos al ser utilizada, lo que permite comparar evidencias mediante estudios microscópicos y sistemas tecnológicos como IBIS. En esa línea, se informó que al menos una veintena de casos presentan trazabilidad en análisis forenses actualmente en desarrollo.

Voceros policiales señalaron que estos avances forman parte de una estrategia orientada a identificar a los presuntos autores materiales de delitos y a continuar las acciones contra remanentes de la organización criminal. Asimismo, indicaron que nuevas diligencias relacionadas con armas incautadas hacia finales de 2025 se encuentran próximas a ser dadas a conocer.