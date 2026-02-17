EsSalud brinda taller de desarrollo de habilidades digitales para personas con discapacidad en el Callao

Entre sonrisas, entusiasmo y mucha emoción de los participantes, el Centro de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS) Callao del Seguro Social de Salud (EsSalud) brinda el taller de Ofimática Adaptada 2026, iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad de la Red Prestacional Sabogal, promoviendo su autonomía, bienestar y plena inclusión social.

Dicho taller está dirigido a niños y adolescentes con discapacidad, brindándoles acceso a tecnología inclusiva que les permite desarrollar habilidades digitales fundamentales para su vida académica y social. A través del aprendizaje y la innovación, estos talleres abren nuevas oportunidades para su desarrollo integral y futuro independiente.

De igual forma, el CERPS Callao brinda el Taller de Piscina Adaptada 2026, orientado a pacientes con discapacidad y tiene como objetivo contribuir a su rehabilitación física y bienestar emocional mediante actividades acuáticas que fortalecen la confianza, la movilidad y la integración. Para muchos participantes, el agua se convierte en un espacio de libertad, donde el esfuerzo se transforma en logro y esperanza.

Atención inclusiva

“Con estas acciones, el CERPS Callao y todo EsSalud reafirman su vocación de trabajar por una rehabilitación centrada en la persona, teniendo a la empatía, el respeto y la igualdad de oportunidades como pilares fundamentales”, indica el presidente ejecutivo de la seguridad social, doctor Segundo Acho Mego.

En tanto, el doctor Luis Enrique Hercilla Vásquez, gerente de la Red Prestacional Sabogal, expresó que el desarrollo de estos talleres demuestra el compromiso institucional con una atención más humanizada e inclusiva.