Municipalidad de Lima organiza campaña veterinaria gratuita este 19 de febrero

Este jueves 19 de febrero, la Municipalidad de Lima realizará una campaña veterinaria gratuita destinada a los dueños de perros y gatos, con el objetivo de fomentar el bienestar animal y promover la convivencia responsable entre las mascotas y los vecinos. La jornada se llevará a cabo en el parque Independencia, en el centro de la ciudad, y ofrecerá una serie de servicios gratuitos, pensados para cuidar la salud y bienestar de las mascotas en la comunidad.

Servicios disponibles para las mascotas

Durante la campaña, se brindarán una serie de servicios esenciales para el cuidado de los animales. Los asistentes podrán acceder a consultas veterinarias básicas para la evaluación clínica de sus mascotas, donde se identificarán signos de enfermedad y se ofrecerán recomendaciones sobre nutrición, vacunación y control sanitario. Además, se llevará a cabo la desparasitación interna y externa, eliminando parásitos intestinales y cutáneos, lo que contribuye a la prevención de enfermedades zoonóticas.

La jornada también incluirá una charla de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas, donde se proporcionarán materiales informativos sobre la importancia de la esterilización, la identificación de animales y el cuidado responsable en entornos urbanos. Además, los propietarios recibirán orientación sobre el registro municipal de canes y felinos, un paso fundamental para garantizar el control sanitario y la identificación de las mascotas en la ciudad.

Recomendaciones para una participación segura y efectiva

La Municipalidad de Lima recomienda a los dueños de mascotas llevar a los perros con correa y bozal, mientras que los gatos deben ser transportados en bolsos o kennels con manta. Estas medidas aseguran la seguridad y comodidad de los animales, así como del personal veterinario que atenderá a los asistentes. Además, se recomienda que los participantes lleven a sus mascotas entre las 9 a. m. y las 12 p. m., horario en el que se ofrecerán los servicios gratuitos.

La campaña forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por la Gerencia de Desarrollo Humano de la municipalidad para mejorar la calidad de vida de las mascotas y sensibilizar a la población sobre la importancia de la tenencia responsable. Las ediciones anteriores de estas campañas han tenido una gran aceptación y participación, y los resultados han sido positivos para la comunidad.