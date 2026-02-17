SMP: capturan a dos sujetos que integrarían la banda de extorsionadores ‘Los bebés del chino’

Agentes de la Policía Nacional capturaron anoche a dos presuntos integrantes de la sanguinaria banda ‘Los bebés del chino’, que estaría dedicada a la extorsión de comercios en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Los sujetos conocidos con el alias de ‘Pulpin’ y ‘Raspadilla’ son de nacionalidad venezolana, serán procesados por los presuntos delitos de extorsión, tenencia de material explosivo y pertenencia a una banda criminal.

MATERIALES PELIGROSOS

La organización criminal estaría detrás de hechos violentos vinculados al cobro de cupos y manipulación de materiales peligrosos. Les incautaron una moto, municiones, dos celulares, explosivos y una réplica de arma de fuego.

Ambos detenidos, cuya identidad se mantienen en reserva, fueron puestos a disposición de una unidad especializada de la Policía Nacional del Perú con conocimiento del Ministerio Público, a fin del avance de las investigaciones.