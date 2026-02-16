Municipalidad de Lima amplía emergencia en seguridad por 120 días

El Concejo Metropolitano de Lima aprobó extender por 120 días la Declaratoria de Situación de Emergencia y de Interés Metropolitano en seguridad ciudadana. La medida busca asegurar la continuidad de las acciones adoptadas frente al incremento de la delincuencia en la capital.

El plazo vigente culminaba el 21 de febrero; sin embargo, con esta ampliación se dará sostenibilidad a las estrategias impulsadas por la actual gestión municipal en materia de prevención y control del delito.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil sustentó que la prórroga permitirá fortalecer el servicio de serenazgo. Asimismo, se contempla la adquisición de equipamiento para mejorar la capacidad operativa.

CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO METROPOLITANO

Entre los principales anuncios figura la próxima entrega del primer Centro de Control y Monitoreo Metropolitano (C5). Esta infraestructura permitirá integrar y supervisar, de forma centralizada, las cámaras de seguridad de los 43 distritos de Lima.