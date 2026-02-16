Alarma por hostigamiento sexual: 241 denuncias llegaron a Sunafil en un año

Las denuncias por hostigamiento sexual siguen en aumento en nuestro país. Sunafil registró 241 denuncias en el último año y recordó a las empresas actuar con obligación.

Una situación alarmante se refleja en nuestro país, las denuncias por hostigamiento sexual siguen en aumento. Entre enero de 2025 y la fecha, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha recibido 241 reportes por este delito.

Esta cifra refleja un crecimiento progresivo para este tipo de casos, dado que en 2023 se reportaron 59 denuncias y en 2024 la cantidad ascendió a 130, lo cual demuestra un alza que persiste en este año.

LUGARES DONDE MÁS OCURRE HOSTIGAMIENTO

Asimismo, los lugares de donde se obtuvieron más denuncias por este delito fueron en rubros como restaurantes y centros de llamadas o call center, ya que, estos lugares están en constante rotación de personal que facilita que se den estas situaciones.

Cabe resaltar que dentro del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), mecanismo destinado a evaluar y sancionar a las empresas que incumplen las normas laborales, se emitieron 79 resoluciones de multa en primera y segunda instancia, por un monto total de S/ 1 millón 966,924.



ACCIONES A TOMAR

Una de las acciones que Sunafil recomienda a las empresas ante cualquier denuncia de hostigamiento sexual, es el actuar con inmediatez. Asimismo, precisó que la persona afectada debe contar con acceso a atención médica, física, mental o psicológica, todo esto en un plazo máximo de un día. De no disponer de estos servicios, la empresa está en la obligación de derivar a centros de salud públicos o privados.

La entidad señala que, dentro de los tres días hábiles posteriores a la denuncia, el empleador debe aplicar medidas de protección a la víctima, como el cambio de funciones o de centro de trabajo del presunto agresor, o de ella misma si así lo requiere.

LAS SANCIONES

Por otro lado, Sunafil indicó que, para que se pueda aplicar una sanción, el inspector designado deberá evaluar si el incumplimiento es irreversible, dejando constancia de que la infracción es irreparable.

Asimismo, advirtió que las empresas que no sigan el procedimiento adecuado ante estas denuncias pueden incurrir en sanciones muy graves, ya que son actos que vulneran la integridad y dignidad de una persona. En estos casos, las multas pueden ir desde S/ 1,265 hasta S/ 288,915, según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados.