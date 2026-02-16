Caen 'Los Malditos de San Marcos' con dinamita dentro de UNMSM

Los detenidos habrían ingresado al campus universitario con la finalidad de extorsionar a la empresa encargada de la obra de ampliación de la clínica universitaria.

La presencia de agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional al interior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos generó sorpresa entre estudiantes y docentes. Minutos después, la Policía informó sobre la desarticulación de una presunta organización criminal denominada “Los Malditos de San Marcos”.

EXTORSIÓN

De acuerdo con la información policial, los intervenidos habrían ingresado al campus universitario con la finalidad de extorsionar a la empresa encargada de la obra de ampliación de la clínica universitaria. El director de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), teniente general PNP Manuel Lozada, señaló que los implicados exigían la incorporación de trabajadores “fantasma”, además de pagos económicos.

Durante el operativo, la Policía detuvo a tres personas identificadas como Jhonatan Francisco Moreno Quispe (42), alias “Pelado”; Franco Francoise García Reyes (49); y Gerald Jhon Espinoza Mariluz (41), alias “JJ”. En declaraciones brindadas a las autoridades, uno de los detenidos sostuvo que acudieron al lugar para solicitar una oportunidad laboral.

La Unidad de Extorsiones informó también del hallazgo de un cartucho de dinamita, el cual fue evaluado por personal especializado. Asimismo, se indicó que se incautaron diversos objetos que serán materia de investigación.

Los tres intervenidos fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para las diligencias correspondientes y su puesta a disposición del Ministerio Público. Por su parte, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos señaló, mediante un comunicado, que el operativo policial se desarrolló sin ocasionar daños a la propiedad y que no se puso en riesgo la seguridad de estudiantes, docentes ni trabajadores.