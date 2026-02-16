Movilidad escolar: ATU inicia inspecciones a vehículos que brindarán el servicio

La medida tiene como finalidad verificar que las unidades cumplan con los requisitos de seguridad y formalidad exigidos para el traslado de estudiantes.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), inició este lunes la campaña “Camino seguro a clases” con una jornada de inspecciones a vehículos de transporte escolar en el distrito de San Borja. La medida tiene como finalidad verificar que las unidades cumplan con los requisitos de seguridad y formalidad exigidos para el traslado de estudiantes.

Las acciones de fiscalización están dirigidas únicamente a vehículos que cuenten con autorización previa y son realizadas por personal especializado de la ATU. Luis Rivera, subdirector de Fiscalización de la institución, señaló que la intervención comenzó en San Borja para constatar que las unidades reúnan las condiciones de seguridad, documentación, inscripción y acreditación. Asimismo, precisó que, de un total de 3.770 vehículos habilitados, se supervisará a aquellos que operen en los puntos programados.

Durante las revisiones, los inspectores comprobarán la validez de los títulos habilitantes, entre ellos la autorización correspondiente, la Tarjeta Única de Circulación y la credencial del conductor. También se verificará la presencia de implementos obligatorios de seguridad, como cinturones en todos los asientos, asientos fijos, piso antideslizante, puertas con seguro especial, manijas internas, triángulo de seguridad, botiquín y extintor. Además, se exigirá una cartilla informativa con los datos del conductor, del vehículo, del servicio y del titular.

Las unidades que superen la inspección recibirán un distintivo “Fiscalizado”, que será colocado en el parabrisas. Este sticker incluirá un código QR que permitirá a los padres de familia verificar en línea la información del vehículo y la habilitación del conductor, como parte del proceso de control.

Las inspecciones se desarrollarán entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m., conforme al cronograma establecido por la ATU en distintos distritos de Lima y Callao. En San Borja, la verificación se efectuará del 16 al 20 de febrero en la cuadra 2 de la avenida Claudio Galeno. Posteriormente, las jornadas continuarán en San Martín de Porres, La Molina, Santiago de Surco, Callao y Surquillo, en fechas y ubicaciones previamente definidas.

REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN

Para obtener la autorización de transporte escolar, los interesados deben realizar el trámite a través de la Plataforma Virtual de la ATU, donde deberán consignar información relacionada con el propietario, la propiedad vehicular, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) complementario y la licencia de conducir, entre otros requisitos. Según informó la entidad, la validación del registro se completa en aproximadamente 24 horas.