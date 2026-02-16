Gobierno implementará 130 intervenciones para fortalecer lucha contra racismo y discriminación étnico-racial

El Ministerio de Cultura, en coordinación con 27 entidades del Estado, implementará 130 intervenciones multisectoriales para fortalecer la lucha contra el racismo y la discriminación étnico-racial en el país.

Estas acciones forman parte de la Estrategia Multisectorial "Perú sin Racismo" al 2030, aprobada mediante Decreto Supremo N.° 002-2025-MC. El viceministro de Interculturalidad, Percy Barranzuela Bombilla, destacó que "27 entidades del Estado se suman a la lucha contra el racismo para enfrentarlo de forma frontal, reduciendo prejuicios, estereotipos y prácticas discriminatorias".

Durante la reunión "Avances y compromisos para un Perú sin Racismo", realizada en la sede central del Ministerio de Cultura en San Borja, se presentaron los avances y metas del Plan 2025–2026. La estrategia prioriza la implementación de protocolos para prevenir y sancionar actos de discriminación étnico-racial, el fortalecimiento de capacidades de servidores públicos, la incorporación del enfoque intercultural en los servicios del Estado y la generación de información especializada para la toma de decisiones.

Intervenciones en sector transporte, educación y justicia

Las 130 intervenciones comprenden acciones en sectores como trabajo, transporte, seguridad ciudadana, educación, medios de comunicación, protección al consumidor y operadores de justicia. El objetivo es garantizar una atención libre de racismo en los servicios públicos a nivel nacional. El viceministro Barranzuela enfatizó que estas medidas buscan "fortalecer la prevención, atención y sanción de estos casos" en todo el país.

Seguimiento y monitoreo del plan

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial, brindará acompañamiento técnico y realizará el seguimiento y monitoreo de las acciones del Plan de Trabajo para asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados al 2030.