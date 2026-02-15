Confirman cadena perpetua para cinco involucrados en crimen de familia en San Miguel

El fallo en segunda instancia ratifica las penas máximas por sicariato por el ataque perpetrado en febrero de 2023, cuando seis personas fueron asesinadas dentro de su vehículo en San Miguel.

El Ministerio Público dio a conocer que quedó firme, en segunda instancia, la condena de cadena perpetua impuesta a cinco sujetos responsables del asesinato de Elías San Román Doroteo, conocido como ‘La Tota’, y de varios integrantes de su familia. El atentado ocurrió el 6 de febrero de 2023, en el cruce de las avenidas La Marina y Riva Agüero, en el distrito de San Miguel.

De acuerdo con la resolución judicial, David Durán, Kevin Espejo Cuya, Miguel Estrada Tufiño, Carlos Tello Iturrino y Víctor Javier Viera Reyes fueron hallados culpables del delito de sicariato y deberán cumplir la pena máxima. Asimismo, el tribunal confirmó la condena de 30 años de prisión efectiva contra Brando Raúl Velarde Alegría, quien participó en el seguimiento del vehículo donde viajaban las víctimas.

La Fiscalía Superior de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar–San Miguel–Pueblo Libre precisó que los sentenciados deberán pagar, de manera individual, S/ 8,000 por concepto de reparación civil a favor de los deudos. La investigación determinó que los acusados desempeñaron funciones específicas dentro del plan criminal, desde la ejecución del ataque hasta el apoyo logístico para facilitar la huida.

AJUSTE DE CUENTAS

El crimen se produjo cuando la familia permanecía detenida en un semáforo y fue interceptada por sicarios que dispararon repetidamente contra el automóvil, causando la muerte de seis personas, incluidos dos menores de edad. Según las indagaciones de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía, el ataque estuvo motivado por un presunto ajuste de cuentas vinculado a los antecedentes del principal objetivo del atentado.