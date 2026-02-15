Grupo de transporte “El Rápido” paralizará sus labores tras asesinato de conductor

El grupo empresarial de transporte El Rápido anunció que paralizará todas sus operaciones a partir de este lunes 16 de febrero, tras el asesinato de uno de sus conductores ocurrido en el distrito limeño de San Martín de Porres. La decisión, según indicó la empresa, responde a la falta de garantías para continuar brindando el servicio de transporte urbano.

A través de un breve comunicado, el conglomerado expresó su profunda preocupación por la creciente ola de violencia que afecta al sector transporte. “La vida no se negocia”, enfatizó la empresa, remarcando que la seguridad de sus trabajadores y de los pasajeros debe ser una prioridad para las autoridades.

En esa línea, El Rápido exigió una acción inmediata y eficaz por parte de la Policía Nacional y del Estado para identificar y capturar a los responsables de los actos criminales. Asimismo, reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y la paz social, advirtiendo que no retomarán sus operaciones mientras no existan condiciones mínimas de protección.

ATAQUE A BALAZOS

El hecho que motivó la paralización ocurrió cuando un conductor de la empresa JC Bus, perteneciente al grupo El Rápido, fue baleado por delincuentes mientras trasladaba pasajeros por la avenida Los Próceres. La víctima, identificada como Amílcar Raúl Marcano Rodríguez, fue llevada de emergencia al Hospital Luis Negreiros, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas.