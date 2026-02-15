Fiesta por San Valentín termina en tragedia: un muerto y una mujer herida deja ataque a balazos en el Callao

Un hombre fue asesinado y una mujer resultó herida durante un ataque a balazos registrado en una fiesta por el Día de San Valentín. El hecho ocurrió en el jirón Junín, zona de Manuel Dulanto, en el Callao.

En el lugar se realizaba una reunión vecinal que transcurría con normalidad. Según testigos, un sujeto desconocido, vestido con una polera oscura, llegó al lugar y efectuó varios disparos contra uno de los asistentes, informó RPP Noticias.

Víctima era animador de eventos

Ambas víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital San José del Callao, donde los médicos confirmaron el fallecimiento del hombre, quien se dedicaba a la animación de eventos, según algunos residentes, mientras la mujer herida permanece bajo atención médica.

Atacante fugó en moto y Callao suma 18 homicidios

Agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Según las primeras indagaciones, el autor del ataque logró escapar a bordo de una motocicleta conducida por un cómplice. Hasta el momento se desconocen las motivaciones del crimen.

Cabe resaltar, que de acuerdo a cifras reveladas por el Sistema Nacional de Defunciones, la Provincia Constitucional del Callao registra un total de 18 homicidios ocurridos en lo que va del año 2026.