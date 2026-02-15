Locales

Desbaratan banda de extorsionadores en Independencia: cabecilla sería un exmiembro del Ejército

Las autoridades también les decomisaron marihuana que iba ser distribuida bajo la modalidad del menudeo en distintos distritos de la capital.

La Policía Nacional desarticuló la organización criminalLos malditos de Villa Canta’, que cobraba cupos a los mototaxistas en el distrito de Independencia. Trascendió que el cabecilla de la banda era un exmiembro del Ejército.

Fue identificado como Jeferson M. de 22 años, se encargaba de cobrar tres soles diarios por cada mototaxi de las empresas Villa y América. Se le encontró un cuaderno con apuntes sobre las unidades que eran extorsionados.

MARCAR A SUS VÍCTIMAS

También detuvieron en el operativo, realizado en la víspera, a otras tres personas, entre ellas una mujer de 30 años. Asimismo, incautaron dos radios intercomunicadores, que eran utilizados por los criminales para marcar a sus víctimas.

Las autoridades pudieron decomisar en la intervención un kilo de marihuana que iba  ser distribuida bajo la modalidad del menudeo en distintos distritos de la capital, se investiga quiénes los abastecían con la droga, informa RPP.


