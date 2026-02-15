Empresa de transportes 'JC Bus’ habría suspendido el servicio tras asesinato de uno de sus choferes

Según informa RPP, los buses de la empresa “JC Bus” no circulan hoy, habrían suspendido temporalmente el servicio tras el asesinato anoche de uno de sus choferes, ocurrido en la cuadra 2 de la avenida Los Próceres, en San Martín de Porres.

Vecinos de este distrito señalaron que no han observado unidades de esta empresa a lo largo de la mañana, a diferencia de buses de otras líneas que trabajan con normalidad. Asimismo, expresaron su preocupación por el nuevo crimen.

PERDIÓ EL CONTROL

El chofer de la empresa JC Bus fue asesinado a balazos en la cuadra 2 de la Av. Los Próceres. Dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon directamente contra la víctima cuando trasladaba a varios pasajeros.

A consecuencia de los disparos, el chofer -identificado como Amílcar Marcano, de nacionalidad venezolana- perdió el control del vehículo y chocó con la berma central de la vía, fue llevado a un nosocomio cercano, pero murió minutos después.